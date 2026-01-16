ÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¹Í¸Å³ØÅªÄ´ºº¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃæ¹ñ¤Î¹Í¸Å³Ø¼Ô¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¸Å¤¤»þÂå¤ÎDNA¤ò²òÀÏ¤¹¤ëµ»½Ñ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÄ¹¹¾²¼Î®ÃÏ°è¤ÇÈ¯·¡¤·¤¿ÆîÁ×»þÂå¡ÊÀ¾Îñ1127¡Á1279Ç¯¡Ë¤Î¥ß¥¤¥é¤Î²È·Ï¤ÈÉÂµ¤¤Î°äÅÁÅª´¶¼õÀ­¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤¿ºÝ¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤ºÅìÍÎ¤Î¥ß¥¤¥é¤Å¤¯¤ê¤Î¡ÖËÉÉåºÞ¤Î¥ì¥·¥Ô¡×¤ò²òÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ØÏ¢¤¹¤ë¸¦µæÀ®²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÏÀÊ¸¤Ï1·î13Æü¡¢°äÅÁ³Ø¤È¥²¥Î¥à²Ê³Ø¤Î¹ñºÝÅª¤Ê³Ø½Ñ»ï¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¸¥§¥Í¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥¢¥ó