OpenAI¤Ï¡¢1·îÂè1½µ¤ËÆüËÜ¤Î¥æー¥¶ー¤¬ChatGPT¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÆâÍÆ¤ÎÊ¬ÀÏ¥Çー¥¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖÌÜÉ¸ÀßÄê¡¦¥³ー¥Á¥ó¥°¡×¤ä¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¦±¿Æ°¡×¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¿ô¤¬12·î¤«¤éÁý²Ã¤·¤¿¡£ ÌÜÉ¸ÀßÄê¤ä¥³ー¥Á¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥í¥ó¥×¥È¿ô¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤ÎÂè1½µ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ46¡óÁý²Ã¡£´ØÏ¢¤¹¤ë¼ÁÌä¤ò¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥æー¥¶ー¿ô¤Ï850Ëü·ï°Ê¾å¤ËÃ£¤·¡¢12·îÁ´ÂÎ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ51¡óÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£