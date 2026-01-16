¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ï16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¸ýºÂ¤òÉÔÀµ¤Ë³«Àß¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢º¾µ½ÍÆµ¿¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤ÎÃË2¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¡£2¿Í¤ò´Þ¤à¥°¥ë¡¼¥×¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¸ýºÂ¤Ëº¾µ½¤ÎÈï³²¶â·×Ìó28²¯±ß¤òÆþ½Ð¶â¤·¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¡¢»ñ¶âÀö¾ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤¹¤ë¡£