Ãå¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éþ¤ò²¡¤·¤³¤ó¤À¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¢ËÜ¤¬¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿ËÜÃª¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¤ª»®¤À¤é¤±¤Î¿©´ïÃª¡Ä¡Ä¡£¥â¥Î¤Ç°î¤ì¤¿²È¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¡¢¤È¤¤¤¦ÆÉ¼Ô¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£°ìÊý¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë7000¿Í°Ê¾å¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤Ø¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤­¤¿¿Íµ¤À°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦°¤ÉôÀÅ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤ò²á¤®¤¿¤éÊÒ¤Å¤±¤¿¤â¤Î¾¡¤Á¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°¤Éô¤µ¤ó¤¬50Âå°Ê¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤ª¼ê·ÚÊÒ¤Å¤±½Ñ¤òÅÁ¼ø¡ª º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö