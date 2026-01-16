Image: LINE¥ä¥Õ¡¼³ô¼°²ñ¼Ò NetflixÃ±ÂÎ¤Ç·ÀÌó¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©ÄêÈÖ¤Î·î³ÛÀ©Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹Netflix¡£Ëè·î¤ÎÉ¬Í×·ÐÈñ¡©¤È¤·¤Æ¥µ¥Ö¥¹¥¯·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ÊËÍ¤â¤Ç¤¹¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊNetflix¤¬¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬LINE¥ä¥Õ¡¼¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£LINE¥ä¥Õ¡¼¤Î·î³ÛÀ©¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ÈNetflix¤Î»ëÄ°·ÀÌó¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖLYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à with Netflix¡×¤Ç¤¹¡£¤³