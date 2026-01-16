¤¼¤Ã¤¿¤¯¤ó¤¬¡¢2024Ç¯¤«¤é2026Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó³Ú¶Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤¿EP ¡Ø±§ÃèZINE¡Ù¡Ê¤¦¤Á¤å¤¦¤¸¤ó¡Ë¤ò1·î23Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¤¼¤Ã¤¿¤¯¤ó¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç¼¨¤¹¶þ»Ø¤Î¥á¥í¥Ç¥£¥á¥¤¥«ー¡õ¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤È¤·¤Æ¤ÎÄìÎÏ¡Ë ËÜºî¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡ÈÃÏµå¿Í¤Ç¤¢¤ê±§Ãè¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¤¼¤Ã¤¿¤¯¤ó¤ÈÌû²÷¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤¿ZINE¡ÊÆ±¿Í»ï¡Ë¡É¡£AI¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ëÀ¤