ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¤Ï16Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡ËÂåÉ½Áª¼ê¤Î°ìÉô¤òÈ¯É½¡£À¾Éð¤Î¸»ÅÄÁÔÎ¼ÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼éÈ÷¤ÏÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¡£¤½¤³¤ò´Þ¤á¤¿¤È¤³¤í¤È¡¢¤·¤Ö¤È¤¤ÂÇ·â¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤º¤Ã¤ÈÆüËÜÂåÉ½¤Ç½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Î¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£¼éÈ÷¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿2