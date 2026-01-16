¸â»Ô¤ÎÏ·ÊÞ¼òÂ¤²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡Ö´¨»Å¹þ¤ß¡×¤¬ºÇÀ¹´ü¤Ç¤¹¡£´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¤Ãæ¤Ç»Å¹þ¤ó¤ÀÆüËÜ¼ò¤Ï¡¢Ë§½æ¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ÁÏ¶È£±£·£°Ç¯¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¸â»Ô¤Î¼òÂ¤²ñ¼Ò¡Ö»°ÂðËÜÅ¹¡×¤Î¼òÂ¢¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤«¤é»Å¹þ¤ßºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Åß¤ËÆüËÜ¼ò¤ò»Å¹þ¤à´¨»Å¹þ¤ß¤Ï¡¢Äã²¹¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÈ¯¹Ú¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¹á¤ê¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÆüËÜ¼ò¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¸©»º¤Î¼òÊÆ¤«¤é¹í¤òºî¤ê¡¢Ìó£±¥«·î¤«¤±¤Æ¿·¼ò¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£