¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¥«¥Ê¥À¤Î¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤Ï16Æü¡¢ËÌµþ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢Îä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿Î¾¹ñ´Ø·¸¤Î²þÁ±¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì°ÕÍß¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£