µð¿Í¤Ï£±£¶Æü¡¢³ÚÅ·¤«¤é³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ê£Æ£Á¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡££³Ç¯Áí³Û£±£³²¯±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö£´£³¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤ÏÆ±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ëÍ­°ÕµÁ¤Ê²ñµÄ¤À¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¤«¤é¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ò¤Ä¤¯¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦Âç¤­¤ÊÊý¿Ë¤ÎÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÊý¿Ë¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì