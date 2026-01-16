俳優の柄本時生がＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（郄石あかり主演、月〜土曜・前８時）で「山橋薬舗」の店主・山橋才路を好演中だ。柄本が１６日、オフィシャルコメントを寄せ、トキ役の高石の印象などを明かした。郄石とはドラマ「ベイビーわるきゅーれエブリデイ！」以来２度目の共演。「第７４回（１５日放送回）で、山橋がトキにパイナップルでぽかん！とやられたシーンでは、その当時つちかったであろう