Ä¹Ìî¸©ÌîÂô²¹ÀôÂ¼¤ÎÆ»ÁÄ¿Àº×¤ê¡£Ìñ½ü¤±¤Ê¤É¤ò´ê¤¤¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯²Ðº×¤ê¤Ç¤¹¡£¼ÒÅÂ¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ëÂ¼¤Î¿Í¤È¡¢¤½¤ì¤òËÉ¤°ÌñÇ¯¤ÎÃËÀ­¤¿¤Á¤¬·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹­¤²¤Þ¤·¤¿¡£¼ÒÅÂ¤Ï¡¢¤ª¤è¤½1»þ´Ö¤Î¤»¤á¤®¹ç¤¤¤Î¤¢¤È¡¢±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£