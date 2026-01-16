¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÎDF¹â°æ¹¬Âç¤¬14Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè17Àá¤Î¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥àÀï¤Ë¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥àÌÀ¤±¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï1-5¤ÎÇÔÀï¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ç¼´¤ÎDF¥Ë¥³¡¦¥¨¥ë¥Ù¥Ç¥£¤Ï¹â°æ¤¬Áá¤¯¥Á¡¼¥à¤ËÅ¬±þ¤Ç¤­¤ë¸«¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£¸½ÃÏ»æ¡Ø¥Ó¥ë¥È¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¹â°æ¤Ïº£·î2Æü¤Ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤«¤é¤Î´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¡¢4-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿Æ±11Æü¤Î¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯Àï¤Ç¸åÈ¾27Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤Æ²¤½£¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Â³¤¯¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥àÀï¤â