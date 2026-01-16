¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º vs ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥ºÆüÉÕ¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë³«ºÅÃÏ¡§¥ê¥È¥ë¡¦¥·ー¥¶ー¥º¡¦¥¢¥êー¥Ê¡ÊDetroit¡ËºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º 108 - 105 ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º NBA¤Î¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥ºÂÐ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º¤¬¥ê¥È¥ë¡¦¥·ー¥¶ー¥º¡¦¥¢¥êー¥Ê¡ÊDetroit¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º¤¬¥êー¥É¤·23-32¤Ç