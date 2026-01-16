¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥Ä vs ¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥ÀーÆüÉÕ¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë³«ºÅÃÏ¡§¥È¥è¥¿¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊHouston¡ËºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥Ä 91 - 111 ¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー NBA¤Î¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥ÄÂÐ¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー¤¬¥È¥è¥¿¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊHouston¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー¤¬¥ê&#1