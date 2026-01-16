¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥È vs ¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹ÆüÉÕ¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë³«ºÅÃÏ¡§¥«¥»¥ä¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊMiami¡ËºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥È 114 - 119 ¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹ NBA¤Î¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥ÈÂÐ¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤¬¥«¥»¥ä¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊMiami¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥È¤¬¥êー¥É¤·36-25¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï