¤ª¤È¤È¤·£··î¤Ë»³·Á¸©Æâ¤ò½±¤Ã¤¿µ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«Èï³²¤ò¼õ¤±¡¢¸©·Ù¤Ë¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤¬°ÂÁ´¤ËºÒ³²ÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤ÎÁõÈ÷¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ûµ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«Èï³²¼õ¤±Æ³Æþ·Ù»¡´±¤¬°ÂÁ´¤ËºÒ³²ÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤ÎÁõÈ÷¤ò¸ø³«¡Ê»³·Á¡Ë ¤³¤Î¤Û¤É¡¢¤½¤ÎÁõÈ÷¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤ª¤Ü¤ì¤¿¿Í¤ËÅê¤²¤Æ¥íー¥×¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤êµß½õ¤¹¤ë¡Ö¥¹¥íー¥Ð¥Ã¥¯¡×¤ä¡ÖµßÌ¿Éâ´Ä¡×¡£ÈïºÒ¼Ô¤òµß½Ð¤¹¤ëµßÌ¿¥Üー¥È¡£ »³·Á¸©·Ù¤Ç¤³¤Î¤Û¤É¡¢ºÒ