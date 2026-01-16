JR»³¼êÀþ¤ÈµþÉÍÅìËÌÀþ¤Ï16ÆüÄ«¤Î»ÏÈ¯¤«¤éÄäÅÅ¤Î¤¿¤á±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤âº®Íð¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È16Æü¸áÁ°4»þÁ°¡¢»ÏÈ¯ÅÅ¼Ö¤òÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤ËÅÅµ¤¤òÎ®¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÉÊÀî±Ø¤È¿·¶¶±Ø¤Î´Ö¤ÇÁ÷ÅÅ¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÄäÅÅ¤Ë¤è¤ê»³¼êÀþ¤Ï»ÏÈ¯¤«¤éÆâ²ó¤ê¡¢³°²ó¤ê¤È¤â±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µþÉÍÅìËÌÀþ¤Ï¸áÁ°7»þÈ¾Á°¤Ë°ìÃ¶±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»³¼êÀþ¤ËÅÅµ¤¤òÎ®¤½¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤íºÆ¤ÓÄäÅÅ¤¬È¯À¸¡¢ºÆ¤Ó