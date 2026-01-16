「2025-26 大同生命SVリーグ」の男子第11節は17日（土）から18日（日）にかけて計5つのカードが実施される。 ■大阪ブルテオン vs VC長野トライデンツ ©SV.LEAGUE 先週の第10節を皮切りに3節連続ホームゲーム真っ最中の大阪Ｂ。今節はVC長野をホームに迎えて、2週目に臨む。その第10節では、時同じくして「JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会」