¡ÚÂç¤¤¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡Ûº£Ç¯¤âÌµ²æÌ´Ãæ¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥­¤ò¿¶¤ë¡£¡Ö¾ï¤ËÁ´ÎÏÅêµå¡×¡£Ãæ»³ÍÚ¿Í¡Ê18¡á¾®ÎÓ¡Ë¤Ï¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤òÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®µî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥­¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ï37¾¡¤òµó¤²¤¿¡£ºòÇ¯4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Æî´ØÆ±´ü¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¤Î¾¡¤ÁÀ±¡£½êÂ°¤Ç¤¢¤ë±ºÏÂ°Ê³°¤Îµ³¾è¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ»³¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¾¡¤Æ¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤ª¤´¤ë¤³¤È¤Ê¤¯1Ç¯ÌÜ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£