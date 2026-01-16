¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢ÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±«¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¢¥Ô¥¨¡¼¥ëÃæÌî¤¬16Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¥É¥é¥à±éÁÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï13Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÆàÎÉ»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¸å¤Ë¡¢2¿Í¤Ç¥É¥é¥à¤Ç¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¡Ö¥É¥é¥à³°¸ò¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£±éÁÕ¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ï¡ÖÀèÆü¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¼ø¾Þ¼°¤ÇºÇÍ¥½¨¼çÂê²Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ØGolden¡Ù¤ÈBTS¤Î¡ØDynamite¡Ù¤Ë¤¢