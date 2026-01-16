¡Ú¡ÖASUS ºÇÅ¬¥»¥Ã¥È¤ÇÁÈ¤â¤¦!!¡×¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û ´ü´Ö¡§2·î2Æü10»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡ÊÄÌÈÎ¡Ë ¢¨Å¹ÊÞ¤Ï2·î1ÆüÊÄÅ¹¤Þ¤Ç ¥µー¥É¥¦¥§ー¥Ö¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥óÀìÌçÅ¹¡Ö¥É¥¹¥Ñ¥é¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖASUS ºÇÅ¬¥»¥Ã¥È¤ÇÁÈ¤â¤¦!!¡×¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò2·î2Æü10»þ59Ê¬¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£ PC¤Î¼«ºî¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¥É¥¹¥Ñ¥é¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£´ü´ÖÃæ¡¢ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë6¼ïÎà