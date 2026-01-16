2·î6Æü¤è¤ê¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤µ¤ì¤ë·à¾ìÈÇ¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤Î¾Ã¼º¡Ù¤è¤ê¡¢1½µÌÜ¤ÎÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤Ç¤¢¤ë¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡¦¤¤¤È¤¦¤Î¤¤¤ÂÉÁ¤­²¼¤í¤·¥ß¥Ë¿§»æ¡ÊÁ´3¼ï¡¦¥é¥ó¥À¥à¡Ë¤Î³¨ÊÁ¤¬²ò¶Ø¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢·à¾ìÊªÈÎ¾ðÊó¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¡Ö¤¤¤È¤¦¤Î¤¤¤ÂÉÁ¤­²¼¤í¤·¥ß¥Ë¿§»æ¡×2006Ç¯¤ÎTV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é¡¢2026Ç¯¤Ç20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£¤³¤Îµ­Ç°¤¹¤Ù¤­ÀáÌÜ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤Î¸æÎé¡×¥×¥í¥¸¥§