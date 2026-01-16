¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤Ï16Æü¡¢·§ËÜ»Ô¤Ç¹Ö±é¤·¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÁá´ü²ò»¶Êý¿Ë¤ò¼õ¤±¤ÆÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬·ëÀ®¤¹¤ë¿·ÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡ØÁªµó¸ß½õ²ñ¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÁÈ¿¥¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£ÎëÌÚ»á¤Ï¿·ÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÁªµó¤Ç½õ¤±¹ç¤¦¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿À¯ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¿·¤·¤¤À¯ÅÞ¤Ï¡ØÃæÆ»À¯¼£¡Ù¤ò¼´¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÃæÆ»À¯¼£¤ÎÄêµÁ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÛ£Ëæ¤À¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¶¦»ºÅÞ¤È¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¡ØÎ©·û¶¦»ºÅÞ¡Ù¤ÈÙè