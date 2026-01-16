·÷±ûÆ»¤Ç»×¤ï¤ÌÍî²¼Êª¤È¤Î´í¸±¤ÊÁø¶ø¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£³¤Ï·Ì¾ÆîJCTÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡¢Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿ÀÖ¤¤¥Ñ¥¤¥í¥ó¤Ë¸åÂ³¼Ö¤¬¾×ÆÍ¡£¶ÛµÞÄä»ß¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÁêÌÏ¸¶°¦ÀîICÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡¢³ä¤ì¤¿¥¬¥é¥¹¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë½Ö´Ö¤â¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¤Ê¤¼¡©¥Ñ¥¤¥í¥ó¤ÎÍî¤·Êª¿ÀÆàÀî¡¦³¤Ï·Ì¾»Ô¤òÁö¤ë·÷±ûÆ»¡¦³¤Ï·Ì¾ÆîJCTÉÕ¶á¤Ç9Æü¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»×¤ï¤ÌÍî²¼Êª¤À¡£ÌÜ·â¼Ô¤ÏÆ»Ï©¤Ë°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¡¢¼ÖÀþÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²¿¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤¬