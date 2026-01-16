µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£·ÀÌó¹ç°Õ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿³ÚÅ·¡¦Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê35¡Ë¤Ë¡Ö·Ð¸³Ë­ÉÙ¤ÊÅê¼ê¡£¤¦¤Á¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£Â§ËÜ¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö43¡×¤Ë·èÄê¡£¡Öº£¡¢35ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢43ºÐ¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ò´ê¤Ã¤¿¡£