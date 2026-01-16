³¤³°Î¹¹ÔÃæ¤Ë¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÂçËã¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¥«¥Ð¥ó¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿½÷À­¤Ë¸ý»ß¤áÎÁ¤òµá¤á¤ë¼ê¸ý¤Ç¡¢¤ª¤è¤½500Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ40ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò»Ô¤ÎÀéÍÕÌÐ¼ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤ÇµîÇ¯8·î¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿30Âå¤Î½÷À­¤È¥¿¥¤Î¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¡¢¥¦¥½¤ÎÏÃ¤ò¤â¤Á¤«¤±¤Æ498Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷À­¤ËÆÍÁ³¤«¤«¤Ã¤Æ¤­¤¿ÅÅÏÃ¤òÀéÍÕÍÆ