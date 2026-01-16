¤­¤ç¤¦16Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤¢¤¹17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢1·î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Å·µ¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤á¤Ï½Õ¤Î»È¼Ô¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö²«º½¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢3¡Á4·îÊÂ¤ß¡¦½ÕÀè¤Î¤è¤¦¤ÊÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¢£¤µ¤¯¤éËþ³«¤´¤í¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Î½ê¤â¤­¤ç¤¦16Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤¢¤¹17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Æî¤«¤éÎ®¤ì¹þ¤à½Õ¤Î¶õµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤­¤ç¤¦16Æü¡Ê¶â¡Ë¤È¤¢¤¹17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç16¡î¤È¤µ¤¯¤é¤¬ºé¤¯¤³¤í¤Î¤è¤¦¤ÊÃÈ