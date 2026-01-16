¥¢¥í¥ó¥½¤âÎ®½Ð¤·¤¿¥á¥Ã¥Ä¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤»¤ë¤Î¤«(C)Getty ImagesÌ¾Ìç¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ»þ´Ö1·î13Æü¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¹¥¿¡¼¥ó¥ºÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¥·¥Æ¥£¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¼çÎÏÎ®½Ð¤¬Áê¼¡¤°º£¥ª¥Õ¤Î¸½¾õ¤ò¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡£ÊÆ»æ¡ØNew York Post¡Ù¤Îµ­»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥¿¥Õ¤Ê·èÃÇ¤À¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡È¼éÈ÷ÎÏ¤Î¶¯²½¡É¤òÍ¥Àè»ö¹à¤Ëµó¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÂçÃ«æÆÊ¿É×ºÊ