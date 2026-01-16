»¾´ô¤¦¤É¤ó¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤Ï¡¢1·î15Æü¤«¤é2·î11Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Ç³¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÀÖ¤¤¥¹¡¼¥×¤È²ÖÜ¥¤Îáã¤ì¤¬ÆÃÄ§¤Î¿·¾¦ÉÊ¡ÖËãíå¡Ê¥Þ¡¼¥é¡¼¡Ë¤ª¤Ç¤ó¡×¤ò¡¢¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó66Å¹ÊÞ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¡¢¹¥¤­¤Ê¤¦¤É¤óÌµÎÁ·ô¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇÅö¤¿¤ë¡ÖËãíå¤ª¤Ç¤óÈÎÇäµ­Ç°¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¤Ï¤Ê¤Þ¤ëÁÏ¶È»þ¤«¤é¤¦¤É¤ó¤äÅ·¤×¤é¤È¤È¤â¤ËÄó