¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡Û¥°¥é¥Ó¥¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤Î¹â¶¶ÑÛ¤¬1·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£17kg¸º¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥°¥é¥É¥ë¤«¤éÅ¾¿ÈÈþ½÷¡ÖÈþ¤·¤µ¹¹¿·Ãæ¡×¥¹¥Ý¥Ö¥é»Ñ¤Ç17kg¸º¥Ü¥Ç¥£ÈäÏª¢¡¹â¶¶ÑÛ¡¢17kg¸º¤Î»ÑÈäÏª¹â¶¶¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÊó¹ð¡£¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌµÍý¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤