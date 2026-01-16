Àµ¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¼¡¡¹¤È½Ð±é¤·¡¢Â¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ëK-POP¿·¿Í¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¤¤ë¡£C9¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½êÂ°¤ÎNAZE¡Ê¥Í¥¤¥º¡Ë¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNAZE¡Ê¥Í¥¤¥º¡Ë¡¢ÆüËÜ¤ÇÃÎÌ¾ÅÙUP¡ªNAZE¡Ê¥«¥¤¥»¥¤¡¢¥æ¥ó¥®¡¢¥¢¥È¡¢¥¿¡¼¥ó¡¢¥æ¥¦¥ä¡¢¥­¥à¥´¥ó¡¢¥É¥Ò¥ç¥¯¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü¡Ê1·î16Æü¡ËTBS¤Ç½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤ò¹µ¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º