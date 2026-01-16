俳優の柄本時生が、郄石あかりがヒロインを務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）で「山橋薬舗」の店主・山橋才路を好演している。柄本が１６日、オフィシャルコメントを寄せた。山橋はトキ（郄石）とヘブン（トミー・バストウ）が足しげく通うようになる島根・松江で唯一の舶来品店。実は店主以外にも“裏の顔”を持っている。―演じられる山橋才路はどのような役どころですか？山橋は薬