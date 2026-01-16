ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¸µ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç2025Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡Ê37¡Ë¤¬WBC¤ËÅÅ·â»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú¡¢ÄÌ»»223¾¡¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤â3ÅÙ¼õ¾Þ¤·¡¢2025Ç¯¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡£¤½¤ó¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬°úÂà¤ò°ì»þÅ±²ó¤·¡¢ºÇ¶¯¥¢¥á¥ê¥«·³ÃÄ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÃíÌÜ¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Ï¡Ö