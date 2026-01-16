¿·Ç¯¤Î°§»¢¤äÀ®¿Í¼°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª½Ë¤¤»ö¤Ê¤É¤Ç¤â¿¶Âµ»Ñ¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£½÷»Ò¥×¥í¤Î¾ì¹ç¤â¡¢JLPGA¥¢¥ï¡¼¥É¤Ê¤É¤Î¼°Åµ¤Ç¿¶Âµ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿°ìÌÌ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¿¶Âµ¤¬»÷¹ç¤¦½÷»Ò¥×¥í¤ÏÃ¯¤«¡×¡¢»¨»ï¡ØALBA¡Ù¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£Æ±Î¨8°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ä¥¤¡¼¥ÉÃåÊª¤òÃå¤³¤Ê¤¹ÀÄÌÚÀ¥ÎáÆà¤À¡£¡Ú¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Û¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤ËÅÔÎè²Ú¡Ä¡Ä¿¶Âµ¤¬»÷¹ç¤¦½÷»Ò¥×¥í¤Ï¡© 1°Ì¡Á10°Ì