ÊÒ»³¤µ¤Ä¤­ºâÌ³Áê¤Ï16Æü¤Î³ÕµÄ¸åµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢½°±¡²ò»¶¤ÇÍ½»»À®Î©¤¬3·îËö¤«¤éÃÙ¤ì¤½¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ñÌ±À¸³è¤ËÉé¤Î±Æ¶Á¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇÁ±¤ÎÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿Ô¤­¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£