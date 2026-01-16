¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡ÛÇÐÍ¥¡¦°¤Éô¸²Íò¤Î½é´§ÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥é¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤¬1·î23Æü¤è¤êTELASA¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£½é²ó¥²¥¹¥È¤Ï´ä¶¶¸¼¼ù¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Ìîµå¹¥¤­¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ý¤Ä£²¿Í¤¬¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤òË¬¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¤Éô¸²Íò¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¤È9Ç¯¤Ö¤êÈÖÁÈ¶¦±é ¡È¥¨¥â¥·¥ç¥Ã¥È¡É¸ø³«¢¡°¤Éô¸²Íò Â¿¼ñÌ£¤ò³è¤«¤·½é´§ÈÖÁÈ¤ØTELASA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¡¢1·î23Æü¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö¥¢¥é¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Ï¡¢°¤Éô