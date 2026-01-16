±Ñ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤Î²ò»¶¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à /¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥ë¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È1968¡×¤¬2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥×¥È¥ó¡Ê¥®¥¿¡¼¡õ¥ô¥©¡¼¥«¥ë¡Ë¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ê¥Ù¡¼¥¹¡õ¥ô¥©¡¼¥«¥ë¡Ë¡¢¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ù¥¤¥«¡¼¡Ê¥É¥é¥à¡Ë¤é¤ÎÀ¨ÏÓ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬1966Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼Ž¥¥°¥ë¡¼¥×¡£¤½¤Î³×¿·Åª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¸å¤Î¥í¥Ã¥¯³¦¤ËÉý¹­¤¯±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£·ëÀ®¤«¤é2Ç¯·Ð¤Ã¤¿1968Ç¯7·î¡¢²ò»¶¤òÈ¯É½