¹¾¸Í»þÂå¤ÎÌ¾¸Å²°¾ëËÜ´Ý¸æÅÂ¤Ç¤Õ¤¹¤Þ¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¾ãÊÉ²è¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¾¸Å²°¾ëÀ¾¤Î´Ý¸æÂ¢¾ëÊõ´Û¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂåÌ¾¸Å²°¾ëËÜ´Ý¸æÅÂ¤Ç¤Õ¤¹¤Þ¤äÅ·°æ³¨¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¡¢Àï²Ð¤òÌÈ¤ì¤¿19ÅÀ¤Î¾ãÊÉ²è¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤¹¤Þ¤Ï¡¢Àµ·î¤Î¾ë²¼Ä®¤ÎÆø¤ï¤¤¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢±©º¬¤Ä¤­¤ò¤¹¤ë¿Í¡¹¤ä¿·Ç¯¤Î¾þ¤ê¤Ê¤É¤òÇ³¤ä¤¹²Ðº×¤ê¤Î¡Öº¸µÁÄ¹¡×¤Ê¤É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹¾¸Í»þ