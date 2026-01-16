ÎÁÍý¿Í¤ÎÀî±ÛÃ£Ìé¥·¥§¥Õ¤¬12Æü¡¢Æ±Æü¤Ë³«Àß¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö10Ëü¿©°Ê¾å¥Ñ¥¹¥¿¤òºî¤Ã¤¿¥·¥§¥Õ¤ÎÌµÃã¿¶¤ê¥Ñ¥¹¥¿¡×¤ÈÂê¤·¡¢¶Ã¤­¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄ´Íý¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×Àî±Û¥·¥§¥Õ¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡È¥×¥ê¥ó¥Ñ¥¹¥¿¡É¤ÎÄ´Íý¹©Äø¡ÖËÜÆü¤ÎÌµÃã¿¶¤ê¤Ï¡©¡×¤È¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°²è¤Ç·èÄê¤µ¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤Ê¤ó¤È¡Ö¥×¥ê¥ó¡×¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡ÖÌµÍý¥£¥£!!!¡×¤ÈÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¤â¡¢¤¹¤°¤Ë´é¤Ä¤­¤ÏÊÑ