ÀÐÀî¸©Æâ¤ÎÂç³Ø±¡¤ÎÆþ»î¤Ç2023Ç¯¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌÌÀÜ¤ò²¿¼Ô¤«¤ËÂØ¤¨¶Ì¼õ¸³¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸©·Ù¤Ï16Æü¡¢µ¶·×¶ÈÌ³Ë¸³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÃæ¹ñÀÒ¤ÎÃË¡Ê23¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Âå¤ï¤ê¤ËÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤¿¿ÍÊª¤Î¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£