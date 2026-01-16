JR½©ÅÄ»Ù¼Ò¤Ï¡¢18Æü¤ÎÎó¼Ö±¿¹Ô¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£18Æü¤Ï¶¯É÷¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸©Æâ¤ÎJR¤Ç¤Ï»ÏÈ¯¤«¤é±¿µÙ¤äÃÙ¤ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£JR½©ÅÄ»Ù¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±¿µÙ¤äÃÙ¤ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢±ü±©Àþ¤Î½©ÅÄ－Âç´Û´Ö¡¢±©±ÛÀþ¤Î½©ÅÄ－¼òÅÄ¡Ê»³·Á¡Ë´Ö¡¢¸ÞÇ½Àþ¤ÎÅìÇ½Âå－¹°Á°¡ÊÀÄ¿¹¡Ë´Ö¤Ç¤¹¡£º£¸å¤ÎÅ·¸õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸«ÄÌ¤·¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎÎó¼Ö±¿¹Ô¾ðÊó¤ä¡¢µ¤¾Ý¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§