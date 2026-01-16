¢£ÂæÉ÷1¹æ(¥Î¥±ー¥ó) ¡Ú²èÁü¡ÛÁ´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¤òÃÏÊý¤´¤È¤Ë 2026Ç¯1·î16Æü9»þ50Ê¬È¯É½µ¤¾ÝÄ£ 16Æü9»þ¤Î¼Â¶·¼ïÊÌ    ÂæÉ÷Âç¤­¤µ    -¶¯¤µ    -Â¸ºßÃÏ°è    ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅìÃæ¿´°ÌÃÖ    ËÌ°Þ11ÅÙ10Ê¬ (11.2ÅÙ)Åì·Ð128ÅÙ55Ê¬ (128.9ÅÙ)¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌËÌÀ¾ 15 km/h (8 kt)Ãæ¿´µ¤°µ    1000 hPaºÇÂçÉ÷Â® &#