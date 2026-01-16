»³¸ý¸©´ä¹ñ»Ô¤Ç°é»ù»Ù±ç¤Ê¤É¡Ö»º¸å¥±¥¢¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à½õ»º»Õ¤¬¡¢»º¸å¥±¥¢»ö¶È¤Ø¤Î»ýÂ³Åª¤Ê»Ù±çÂÎÀ©¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾¤ò»Ô¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ðÌ¾¤òÄó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï´ä¹ñ»Ô¤«¤é°ÑÂ÷¤µ¤ì»º¸å¥±¥¢¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡¢½õ»º»Õ¤Î¾®¸¶Í¼°Í¤µ¤ó¤ÈËÙ°¦Èþ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£13Æü¡¢°ÑÂ÷ÎÁ¤ÈÍøÍÑ²ó¿ô¤Î¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¤ë2296¿ÍÊ¬¤Î½ðÌ¾¤òÉû»ÔÄ¹¤Ë¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»º¸å¥±¥¢¡×¤Ï¼«¼£ÂÎ¤¬°åÎÅµ¡´Ø¤ä½õ»º±¡¤Ë°ÑÂ÷¤·¤Æ¸¶Â§½Ð»º¸å1Ç¯°ÊÆâ¤ÎÊì»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¿´¿È¤Î¥±¥¢¤ä°é»ù¥µ¥Ýー