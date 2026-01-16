BLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤¬¡¢¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤Î¤¿¤á1·î15Æü¤ËÍèÆü¡£´Ú¹ñ¤Î¶õ¹Á¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¼ê¤Ë¸½¤ì¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡ÛÆüËÜ¤Ø¸þ¤«¤¦BLACKPINK3¿Í¤Î¶õ¹Á¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó①②¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û¥¸¥§¥Ëー¤ÎÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È ¢£BLACKPINK¥¸¥§¥Ëー¤ÏCHANEL2¸Ä»ý¤Á¡¢¥¸¥¹¤ÏDior¤Î¿·ºî¥Ð¥Ã¥° LISA¡Ê¥ê¥µ¡Ë¤ÏÊÌÊØ