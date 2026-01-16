¸µ¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«ー¥·¥çーÅê¼ê¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÂè6²ó¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¡×¤ËÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¤Ï¡¢ÅÅ·âÉüµ¢¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ ¢£¡ÖÊÝ¸±¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡× 2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ18Ç¯´Ö¤ËµÚ¤Ö¸½ÌòÀ¸³è¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¥«ー¥·¥çー¤¬¡¢3·î¤ÎWB