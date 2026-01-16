¥«¥Ö¥¹¤È5Ç¯Áí³Û1²¯7500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó277²¯5500Ëü±ß¡Ë¤ÇÀµ¼°·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥ê¥°¥ìー¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö2¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¿È3ÅÙÌÜ¤Î¥ïー¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö3¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î»°ÎÝ