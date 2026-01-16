長崎市で空き家に放火し全焼させた疑いで63歳の男が逮捕されました。 非現住建造物等放火の疑いで逮捕されたのは、長崎市日の出町の無職山粼 浩信容疑者63歳です。 警察によりますと山粼容疑者は15日午後10時半頃、90代の女性が所有する木造平屋の空き家に火をつけ、全焼させた疑いがもたれています。 この火事によるケガ人はいませんでした。 空き家の近くに住む山粼容疑者に事情を聞