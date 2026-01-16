Ã¯¤â»ß¤á¤ë½Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢1·î15Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤ÇEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦ÆâÀî¹¬ÂÀÏº¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬ÎòÂå4°Ì¤È¤Ê¤ë10Ëü4700ÅÀ¤È¤¤¤¦Ä¶ÆÃÂç¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¿ÆÈÖ¡¦Åì3¶É¤Ç¤ÎÂçÏ¢Áñ¤À¡£Åì3¶É5ËÜ¾ì¤Ç¤Ï10ËüÅÀ¤Ï¤ª¤í¤«¡¢°ì»þ11ËüÅÀ¤ÎÊÉ¤âÆÍÇË¤¹¤ë¥¢¥¬¥ê¤òÈäÏª¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¶¯¤µ¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¿ý»Î¤â¤¬¤Ã¤¯¤ê´é¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÆâÀî¡¢°ì»þ11ËüÅÀÆÍÇË¡ª¤¢¤Þ¤ê¤Î¶¯¤µ¤ËÂ¿°æ¤¬¡È¤¬¤Ã¤¯¤ê