Âè97²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¤Æ°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ÈÈþ½Ñ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥­¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø¥¦¥£¥­¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤è¤ê¡¢¼î¶Ì¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÍ½¹ð¤¬ÅþÃå¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µæ¶Ë¤ÎË×Æþ´¶¤ò´®Ç½¤Ç¤­¤ëÆÃÊÌ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¾å±Ç¤â·èÄê¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û´¶Æ°Åª¤ÊÀûÎ§¤È¶¦¤ËËÂ¤¬¤ì¤¿¡Ø¥¦¥£¥­¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÍ½¹ðËÜºî¤Ï¡¢20Ç¯°Ê¾å°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÉÔµà¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò±Ç²è²½¤·¡¢¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«